«Глубоко ненавидит женщин»: Билли Айлиш расплакалась во время концерта из-за победы Дональда Трампа

Певица Билли Айлиш расплакалась во время концерта из-за победы на выборах президента США кандидата-республиканца Дональда Трампа. Она считает, что выигрыш предвещает войну против женщин.

Видео с плачущей американской певицей появилось в соцсетях.

Айлиш исполняла песню, посвященную женщинам, как вдруг разрыдалась, затем отошла от микрофона и закрыла руками лицо. Слезы певицы увидел многотысячный стадион в Нэшвилле, штате Теннесси.

Исполнительница уверена, что победа Трампа предвещает войну против женщин. Она называет политика человеком, «глубоко ненавидящим женщин». Сама Айлиш призывала голосовать за соперницу Трампа Камалу Харрис.

Telegram-канал НЕБОЖЕНА так объяснил слезы Айлиш: «Боится, что ей запретят сделать аборт».

В октябре сообщалось, что 22-летняя звезда получила травму на концерте. Спускаясь по лестнице, она упала лицом вниз.