Уволили по ее просьбе: Ксения Разуваева рассказала подробности ухода с поста главы Росмолодежи

Ксения Разуваева объявила об уходе с поста главы Росмолодежи. 14 августа появилось соответствующее распоряжение за подписью главы правительства Михаила Мишустина, в котором говорилось об освобождении Разуваевой с поста «по ее просьбе». Она заявила, что уход был «сложным шагом», и связан с личными семейными обстоятельствами.

Подробностями ухода чиновница поделилась в своем Telegram-канале.

14 августа Разуваева сообщила, что завершает работу в ведомстве. Она призналась, что решение далось «очень непросто». Сфера молодежной политики стала для нее важной частью жизни: иногда приходилось работать 24/7, и за три года, говорит Ксения, «удалось совершить немало прорывов» в этой отрасли.

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства – им я должна посвятить большую часть своего времени», - призналась Разуваева.

Она решила, что ее другая сфера жизни не должна быть в ущерб деятельности на посту, а поставленные задачи требовали «интенсивной работы». При этом команда Разуваевой осталась и продолжит работу уже с другим руководителем. Врио главы Росмолодежи назначен Денис Аширов, он был заместителем ушедшей с поста чиновницы.

Разуваева поблагодарила президента за поддержку отрасли, а также главу правительства и его заместителя.

Ранее сообщалось о смене генерального директора в издательском доме «Коммерсантъ».