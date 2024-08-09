В издательском доме «Коммерсантъ» сменился генеральный директор

Издательский дом «Коммерсантъ» возглавил Роман Уманский. Он сменил на посту Владимира Желонкина, который занимал должность гендиректора компании с 2016 года.

Роман Уманский присоединился к команде «Коммерсанта» в 2015 году. В 2018 году его назначили исполнительным директором издательского дома — на этой должности он работал пять лет. После он стал заместителем генерального директора, сообщается на сайте газеты «Комменсант».

На новой должности Роман Уманский сосредоточится на операционном управлении и развитии бизнеса компании.

Владимир Желонкин пожелал Уманскому удачи на новом посту.

Желонкин с 2013 года занимал пост президента издательского дома. В 2016 году он стал генеральным директором, а с 2018 года параллельно был главным редактором газеты.

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