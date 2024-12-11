Ситуация на контроле у Путина: СК возбудил дело после выселения семьи участника СВО в Бурятии

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о халатности после того, как жена участника СВО в Бурятии пожаловалась на выселение. Женщину вместе с детьми хотят лишить служебного жилья.

О возбуждении уголовного дела сообщил Telegram-канал Следком. В публикации говорится, что начать расследование поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Накануне возбуждения дела о проблемах семьи участника СВО узнал президент России Владимир Путин. Он запросил информацию об этом и пообещал разобраться, передает.

По словам жены участника СВО, ее вместе с детьми могут отправить на улицу. В случившемся россиянка винит сотрудников МЧС, которые, как она утверждает, потеряли личное дело супруга, передает Telegram-канал РИА Новости.

Ранее племянница чуть не похоронила неизвестного мужчину вместо дяди. Родственник погиб в зоне проведения спецоперации.