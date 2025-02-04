Установлено, кем был второй погибший при взрыве в «Алых парусах»

Вторым погибшим во время взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве оказался террорист-смертник, который и привел в действие СВУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, преступник поджидал жертву теракта — главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна — в холле дома, где тот проживал. Взрывчатка при этом была закреплена на него теле.

«Речь идет о гражданине Армении, ему около 45 лет. Короткие темные волосы, есть залысины, коричневые глаза, с татуировкой на ноге в виде меча. Одет был в тёмное», — сказано в материале.

Напомним — взрыв в подъезде жилого дома на Авиационной улице в Москве произошел 3 февраля. В результате ранения различной степени тяжести получили четыре человека, один скончался на месте. Главе Федерации бокса ДНР Саркисяну оторвало левую ногу, он был госпитализирован в тяжелом состоянии и через несколько часов умер, не приходя в сознание. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что покушение на Армена Саркисяна готовилось около месяца. Неизвестные могли арендовать квартиру в ЖК «Алые Паруса», чтобы получить беспрепятственный доступ к холлу и остаться незамеченными для охраны комплекса и консьержки.