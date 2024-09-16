Илон Маск под давлением удалил пост о том, что на Байдена и Харрис не было покушений

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя в соцсетях повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, задался вопросом, почему никто не пытается убить демократов. После он удалил этот пост и объяснил свое действие. Об этом сообщает портал Business Insider.

На странице Маска появилось сообщение с вопросом о том, почему целью преступников второй раз подряд становится республиканец, а не демократ.

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — написал предприниматель.

Пользователи Сети обрушились с критикой на Илона и назвали его пост «опасным», «безответственным» и «ужасным». Предприниматель удалил его. После он снова вышел на связь с публикой и написал, что «урок усвоен». По его словам, шутки не так смешны, если люди не знают контекст.

Напомним, что 15 сентября появилась информация о том, что в Трампа стреляли, когда он играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич. Подробности сообщили в ФБР. Дональд заявил, что находится в безопасности и ничто не сможет остановить его в задуманных делах.

Ранее мы писали о том, что Джо Байден примерил кепку в поддержку Дональда Трампа. Все произошло во время визита на пожарную станцию в Шанксвилле, штат Пенсильвания.