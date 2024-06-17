Латвийский Национальный театр отменил спектакль режиссера Крымова с Хаматовой

Латвийский Национальный театр отменил спектакль уехавшего из России режиссера Дмитрия Крымова под названием «Записки сумасшедших». Премьерные показы должны были пройти в Большом зале в Риге 18 и 19 сентября. На это обратил внимание сайт «Страсти».

«В связи с тем, что Латвийский Национальный театр принял решение не показывать русскоязычные спектакли на сцене театра, мы решили перенести премьеру спектакля Дмитрия Крымова на другую площадку», - говорится в сообщении театра.

При этом отмечается, что премьера состоится 14 декабря, но уже не в Риге, а в городе Даугавпилс.

Стоимость билетов на спектакль Крымова составляет от 30 до 90 евро. Однако спрос на них практически отсутствует.

Главную роль в постановке сыграет сбежавшая в Латвию и активно критикующая Россию актриса Чулпан Хаматова. Ее партнером по сцене станет актер Максим Суханов. Спектакль на русском языке в стенах Национального театра вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

В феврале 2022 года в новом Рижском театре отменили спектакль Gogolis. Nature Morte, в котором должна была играть Хаматова. На сайте театра появилось сообщение: «Творческий провал. В театре (как и в жизни) это случается иногда».