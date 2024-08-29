Ушел служить, как исполнилось 18 лет: один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» был в армии РФ

В деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Один из них, как пишет Regnum, является гражданином РФ и проходил срочную службу в российской армии.

Об этом журналистам рассказал брат-близнец обвиняемого. По его словам, он вместе с братом и семьей переехал в Россию 10 лет назад из Душанбе. Тогда же все они получили новое гражданство.

Когда братьям исполнилось 18 лет, то они пошли служить в армию. Оба были прикреплены к части во Владивостоке. После этого брат обвиняемого уехал в Москву, а тот остался в Екатеринбурге вместе с семьей. Из-за проблем с деньгами он подселил к себе квартирантов, с которыми потом и был задержан.

Ранее адвокат участника нападения на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил отпустить его подзащитного из СИЗО. Он объяснил это тяжелым состоянием фигуранта уголовного дела.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга