Ушедший из жизни 100-летний экс-президент США получил «Грэмми»

Бывший президент США Джимми Картер, умерший в декабре минувшего года в возрасте 100 лет, получил посмертную премию «Грэмми». Об этом сообщает Fox News.

Бывшего главу Белого дома номинировали на церемонии 2025 года в категории аудиокниг, рассказов и повествовательных записей за «Последние воскресенья на равнинах: празднование столетия» — записей его уроков воскресной школы, которые были прочитаны в баптистской церкви Маранафа в Джорджии.

На альбоме, который состоит из десяти записей народных песен и уроков Картера, также появились артисты Дариус Рукер, Ли Энн Раймс и Джон Батист.

39-й президент США Джимми Картер умер 29 декабря 2024 года в возрасте 100 лет в американском городе Плейнс, штат Джорджия. Он руководил страной с 1977 по 1981 год и получил известность как президент-миротворец. В срок его президентства были заключены Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом. Картер стал первым президентом США, который удалось дожить до 100-го дня рождения.

Ранее стало известно, что Канье Уэста не выгоняли с церемонии «Грэмми».