Уровень загрязнения превышал норму в 56 раз: радиоактивный танк изъяли у мужчины в Москве

Сотрудники аэропорта в Москве сделали опасную находку. Один из пассажиров пытался провезти в столицу РФ игрушку танка с радиацией. Сейчас мужчину проверяют сотрудники правоохранительных органов, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, гражданин прилетел в Москву из Ташкента. Во перемещения по зеленому коридору багаж россиянина запищал — таким образом стало известно, что в нем находится нечто опасное.

Подозрения сотрудников воздушной гавани подтвердились, когда они нашли у пассажира радиоактивный танк. Статуэтка техники весом чуть более килограмма сильно фонила. С помощью специальных приборов удалось установить уровень радиоактивного загрязнения — он превышал норму в 56 раз. В связи с этим опасный груз был изъят.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Японии отменили 36 рейсов и еще 200 задержали. Все это произошло из-за пропажи ножниц.