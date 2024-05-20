Уникальное кольцо президента Ибрагима Раиси нашли на месте крушения вертолета в Иране

Среди обломков вертолета, потерпевшего крушение в Иране, нашли уникальное кольцо президента страны Ибрагима Раиси.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал RT на русском со ссылкой на агентство IRNA.

На видео мужчина показал завернутое в тряпку кольцо с надписью на арабском языке. Украшение испачкано сажей. Известно, что кольцо было подарком Раиси от другого верховного лидера страны - Али Хаменеи.

За кадром слышны плач и молитвы. Вероятно, голоса принадлежат иранцам, расстроенным гибелью главы государства.

Похороны Раиси состоятся 21 мая. В связи с гибелью главы государства в стране объявлен пятидневный траур. Известно, что при крушении воздушного судна погибли также глава МИД страны и сопровождающие.

Ранее сообщалось, что украинский певец Андрей Данилко сделал пост, посвященный смерти Раиси. Однако спустя время он удалил публикацию. О чем в ней говорилось, читайте здесь.