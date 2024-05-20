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Опубликовано 20 мая 2024, 22:55
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Уникальное кольцо президента Ибрагима Раиси нашли на месте крушения вертолета в Иране

Кольцо погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси нашли среди обломков вертолета.
Уникальное кольцо президента Ибрагима Раиси нашли на месте крушения вертолета в Иране

© Freepik

Среди обломков вертолета, потерпевшего крушение в Иране, нашли уникальное кольцо президента страны Ибрагима Раиси.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал RT на русском со ссылкой на агентство IRNA.

На видео мужчина показал завернутое в тряпку кольцо с надписью на арабском языке. Украшение испачкано сажей. Известно, что кольцо было подарком Раиси от другого верховного лидера страны - Али Хаменеи.

За кадром слышны плач и молитвы. Вероятно, голоса принадлежат иранцам, расстроенным гибелью главы государства.

Похороны Раиси состоятся 21 мая. В связи с гибелью главы государства в стране объявлен пятидневный траур. Известно, что при крушении воздушного судна погибли также глава МИД страны и сопровождающие.

Ранее сообщалось, что украинский певец Андрей Данилко сделал пост, посвященный смерти Раиси. Однако спустя время он удалил публикацию. О чем в ней говорилось, читайте здесь.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал RT на русском
Автор:Лилия Караева
Теги:
президент
кольцо
подарок