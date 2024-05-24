Умерший в 15 лет от лейкемии подросток станет первым святым тысячелетия

Подросток из Лондона, умерший в 15 лет от лейкемии, станет первым святым тысячелетия. Решение было принято Папой Римским Франциском. Об этом сообщает The Guardian.

Как стало известно источнику, перед кончиной мальчик Карло Акутис помогал распространять католическое учение в Интернете и был известен как «Божий инфлюэнсер». Папа Римский считает, что ему было приписано второе посмертное чудо, которое дает право на канонизацию.

Первым чудом было названо исцеление бразильского ребенка, у которого была врожденная смертельная болезнь, поражающая поджелудочную. А вторым – исцеление женщины из Коста-Рики, попавшей в аварию. Она находилась в критическом состоянии, но после молитв матери у могилы Акутиса, по информации церкви, в тот же день пострадавшей стало лучше, и она начала дышать без аппарата. Спустя 10 дней ее выписали из отделения интенсивной терапии.

К слову, мама мальчика рассказывала, что он с детства помогал всем, кому только мог. По ее словам, он жертвовал деньги беднякам, защищал сверстников-инвалидов, над которыми издевались в школе, и доставал еду и спальные мешки нуждающимся в городе.

Ранее в Свердловской области мать, чей сын погиб на СВО, умерла перед его похоронами. Родственники сообщили, что у нее не выдержало сердце.