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12:46, 22 декабря 2023
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«Умерший» на борту самолета Екатеринбург — Благовещенск пассажир оказался жив: просто крепко спал

«Умерший» в самолете по пути в Благовещенск мужчина просто крепко спал.

«Умерший» на борту самолета Екатеринбург — Благовещенск пассажир оказался жив: просто крепко спал

© Freepik

Пассажир самолета, направлявшегося из Екатеринбурга в Благовещенск, которого приняли за мертвого, оказался жив. Выяснилось, что мужчина просто крепко спал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, рейс «Уральских авиалиний» совершил посадку в аэропорте Сургута, так как один из людей на борту потерял сознание. Трое врачей и стюардессы пытались привести его в чувство, но ничего не смогло реанимировать пассажира. При приземлении пилот сообщил, что в салоне находится труп, однако уже на земле россиянин неожиданно пришел в себя.

Оказалось, что 41-летний мужчина не умер, а просто крепко заснул, поэтому не реагировал на реанимационные действия. Но его все-таки на всякий случай забрали в больницу. Известно, что сейчас он чувствует себя хорошо, врачи уже отпустили его для покупки новых билетов.

Ранее пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Томск – Москва. Он вел себя агрессивно, мешал работе бортпроводников и конфликтовал с другими пассажирами.

Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
самолет
смерть
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