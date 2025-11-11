Умерший экс-сенатор Владимир Слуцкер оставил многомиллионное состояние и долги

Бывший сенатор Совета Федерации от Чувашии Владимир Слуцкер умер в возрасте 69 лет от рака в швейцарском хосписе. Как стало известно из решения Высокого суда Лондона, на момент смерти он обладал активами на сумму свыше 217 миллионов фунтов стерлингов, но при этом имел значительные долги. Об этом сообщает The Guardian.

«Он заявлял, что в прошлом году у него возникли серьезные финансовые трудности из-за кражи его активов, из-за чего он не смог выплачивать ипотеку за лондонскую недвижимость», - говорится в материале.

Судья Дэвид Гарридо в ходе бракоразводного процесса с бывшей женой Аленой установил, что несмотря на заявления Слуцкера о банкротстве, в его собственности находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне и Москве, инвестиции на 21 млн фунтов, а также коллекция произведений искусства стоимостью около 4 млн фунтов.

У семьи также был лондонский особняк в Южном Кенсингтоне, стоимость которого оценивается в 45 млн фунтов стерлингов. Выяснилось, что на момент процесса экс-сенатор задолжал по ипотеке на эту недвижимость от 27 до 28 миллионов фунтов стерлингов.

Помимо этого, у Слуцкера были счета в швейцарском банке REYL на сумму 4 миллиона фунтов стерлингов, имелась московская резиденция стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов, участок земли в Москве, который оценили в 150 миллионов фунтов стерлингов.

Суд обязал наследников Слуцкера выплатить его бывшей супруге 25 миллионов фунтов стерлингов, а также погасить более 1 миллиона фунтов долгов по алиментам и судебным издержкам. Судья отметил, что экс-сенатор допускал «серьезные и систематические нарушения», пытаясь скрыть свое состояние.

