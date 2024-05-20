Украинского баскетболиста задержали при попытке побега из страны и мобилизовали

Украинский баскетболист Вадим Заплотинский, выступающий за клуб «Киев-Баскет», решил сбежать из страны из-за ужесточения закона о мобилизации, принятого 18 мая. Спортсмена задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Как пишет Газета.Ru, Заплотинский был пойман при пересечении границы в районе Буковины, он планировал попасть на территорию Румынии в составе группы.

Инцидент произошел 12 мая, но известно об этом стало только сейчас. Экс-президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев в своем блоге сообщил, что после задержания Заплотинского мобилизовали.

«Был задержан пограничной службой. Потом знакомство с территориальным центром комплектования (ТЦК) и переезд в учебный центр Десантно-штурмовых войск (ДШВ)», —написал он.

Вадим Заплотинский в составе клуба «Киев-Баскет» завоевал бронзовые медали национального чемпионата Украины в прошлом году. Также спортсмен был признан лучшим защитником завершившегося сезона.

Ранее украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, оказался в эпицентре скандала, так как включил в программу сольного концерта в Киеве свои старые хиты на русском языке.