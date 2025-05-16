Украинский священник сообщил, что передача тестя военкомату не является грехом

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) из Тернопольской области Алексей Филюк заявил, что сдать тестя военкомату — это не грех. Он считает, что, если мужчина пьянствует и поднимает руку на тещу, то его можно передать ТЦК (территориальный центр комплектования). Об этом сообщает НТВ.

По данным источника, священник ответил на вопросы подписчиков в Сети. Один из пользователей захотел узнать, правильным ли решением будет с позиции религии отправить тестя служить, если он проявляет дома агрессию.

«В тюрьму сажать не надо, в подвал не надо, в ТЦК, чтобы служил, — нормально», - ответил Алексей Филюк.

По мнению священника, армия может помочь «вразумить» мужчину, если он «вредный» - например, наносит ущерб, бьет близких и много пьет. Также Филюк уточнил, что для службы у тестя не должно быть противопоказаний по здоровью.

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