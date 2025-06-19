Украинку не пустили в одно из бомбоубежищ в Израиле во время воздушной тревоги

Гражданка Украины пожаловалась в Сети, что ее не пустили в бомбоубежище в Израиле. Она рассказала, что люди просто не захотели открыть ей дверь. Об этом сообщает aif.ru.

Девушка поделилась, что решила укрыться в бомбоубежище, так как получила сообщение о воздушной тревоге. Ближайшее безопасное место располагалось в одном из домов. Но находившиеся в убежище люди отказались пускать ее.

Поведение израильтян возмутило украинку. Она отметила, что не ожидала столкнуться с отказом. По мнению девушки, ее должны были впустить «из солидарности».

«Мы стучали в дверь. Они вышли и сказали: «Мы не обязаны вас пускать…. У нас нет места»», - рассказала украинка.

Напомним, что в Израиле сейчас находится артист-эмигрант Андрей Макаревич*(признан иноагентом на территории РФ). Он вышел на связь с поклонниками и заявил, что не собирается уезжать и по-прежнему поддерживает страну.

Ранее живущий в Израиле Кирилл Сафонов перестал выходить на связь.