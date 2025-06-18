Живет в городе, который подвергается обстрелам: поклонники потеряли уехавшего в Израиль актера Кирилла Сафонова

Поклонники российского актера Кирилла Сафонова беспокоятся за кумира, передает NEWS.ru. Дело в том, что звезда сериалов внезапно исчез после эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Как выяснили журналисты, последнее сообщение на странице Сафонова в соцсетях было опубликовано 11 июня — до начала обмена ракетными ударами между двумя государствами на Ближнем Востоке.

Кирилл проживает в израильском городе Ашкелон. Населенный пункт граничит с Сектором Газа, поэтому время от времени подвергается обстрелам. Вероятнее всего, Сафонов укрывается в бомбоубежище от воздушных атак — такое предположение сделали журналисты.

Ранее актер Максим Виторган рассказал, как укрывался в бомбоубежище во время атак Ирана на Израиль. По его словам, последний раз сигнал тревоги прозвучал рано утром.