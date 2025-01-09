Украинцы готовы расправиться с мародерами: погибших бойцов ВСУ обворовывали в морге Днепропетровска

На Украине местные правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась мародерством в моргах. Пять злоумышленников присвоили более 1,5 миллиона гривен со счетов погибших украинских военных, передает mk.ru.

Квинтет мародеров действовал в Днепропетровске. Члены ОПГ похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших военных с территории морга. Затем они меняли пароли в онлайн-банкинге и получали доступ к счетам бойцов ВСУ.

На январь 2025 года известно о двадцати случаях. Украинские граждане, после обнародования истории в прессе, выразили готовность расправиться с мародерами до суда. Циничные действия злоумышленников крайне возмутили общественность.

Интересно, что программисту из преступной группы даже удалось ненадолго выйти на свободу. Адвокаты мужчины оставили залог, но после вмешательства прокуратуры тот вновь оказался за решеткой, а сумма залога значительно выросла.

Ранее сообщалось, что участник российского шоу «Танцы на ТНТ» Владимир Раков стал бойцом ВСУ и погиб на фронте. Танцор отправился служить в украинскую армию в 2022 году.