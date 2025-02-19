Пауза в карьере, отказ приезжать в Россию и убыточный бизнес: куда пропал певец Макс Корж

Певец Макс Корж еще в 2019 году перестал выступать в России и Белоруссии, а после начала СВО и вовсе пропал из медиаполя. Как пишет Super в своем сообществе ВКонтакте, сейчас артист живет в Европе, но при этом по-прежнему имеет бизнес в Москве.

Журналисты выяснили, что исполнитель уехал из Белоруссии после того, как принял участие в протестах в стране. Отмечалось, что его приглашали на беседу сотрудники правоохранительных органов, но он ситуацию никак не комментировал.

В 2022 году он взял паузу в карьере и совсем перестал давать концерты. За 2023 и 2024 годы он дал всего три небольших выступления. На 2025 год он запланирован пока один сольник в Варшаве. Билеты уже раскуплены.

В России Корж все еще отказывается выступать, зато продолжает быть учредителем компании «Лунинец» в Москве. Бизнес убыточный. Организация ушла в минус на 300 тысяч рублей.

Зато в личной жизни, по всей видимости, у Макса все хорошо. Он счастлив со своей супругой Татьяной. В ноябре 2024 года она посвящала пост мужу и благодарила его за 12 лет совместной жизни.

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