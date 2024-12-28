«Не в силах это изменить»: Юсиф Эйвазов впервые назвал причину развода с Анной Нетребко

Оперный певец Юсиф Эйвазов впервые раскрыл причину развода с Анной Нетребко. Мужчина заявил в интервью NEWS.ru, что они стали жить разными интересами.

Расставание пары талантливых исполнителей стала неожиданностью для поклонников. Многие гадали, что же на самом деле случилось между экс-супругами. Но они даже после развода продолжали поддерживать друг друга.

Эйвазов впервые решил затронуть эту тему и рассказал, почему развелся с Анной. По его словам, в какой-то момент их жизни стали разными.

«Просто бывает, видимо, в жизни так, что что-то заканчивается, и ты не в силах это изменить. В один момент мы просто честно осознали, что живем немножко разными интересами и разными жизнями. И поверьте мне, что это причина для того, чтобы именно вот что касается конкретно связи, брака, — да, это причина, чтобы это остановить», – поделился певец.

Мужчина отметил, что в жизни может произойти что угодно и развод – часть этой жизни. Главное, чтобы человек понимал, что он действительно хочет.

«Мы с Аней всегда были предельно честны друг с другом. И просто в один момент сели и сказали: «Да, мы родные друг другу люди, но тут что-то уже не то», — признался Юсиф.

Ранее мы писали о том, что экс-муж Нетребко осудил «отмену» российских артистов за границей из-за СВО.