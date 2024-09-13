«Один из мэтров нашей журналистики»: Песков назвал отказавшегося работать на Западе Познера убежденным патриотом России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналиста Владимира Познера патриотом и человеком с твердой гражданской позицией.

12 сентября 90-летний журналист признался в интервью, что категорически отказался от предложений ряда западных телеканалов о работе, так как от него потребовали сначала публично выступить против России, президента и СВО. Как отметил Познер, журналистика не имеет ничего общего с подобными условиями.

«Владимир Познер — это один из мэтров нашей журналистики, нашего телевидения. В то же время это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией»,- приводит ТАСС слова Пескова.

При этом представитель Кремля добавил, что критиковать какие-то проявления в стране, как это делает Познер, абсолютно нормально.

«Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент», — заключил Песков.

Ранее Владимир Познер признался, что хотел бы вернуться на Первый канал, где у него до 2022 года была своя авторская программа.