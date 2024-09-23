«Может, сменить пол?»: Владислав Бакальчук опубликовал пост в адрес жены с ее фотографией

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук опубликовал пост в адрес жены Татьяны. В нем он попытался пошутить над женщиной, с которой разводится.

В своем Telegram-канале Владислав разместил фото Татьяны. Под ним содержалась запись: «Поменять фамилию. Поменять название компании. Поменять причёску. Что бы еще поменять?»

В комментариях под постом отвечали на вопрос Владислава следующим образом: «Сменить пол?»

Некоторые упрекнули Бакальчука за этот поступок. «Владислав, с вашей стороны это некрасиво», «Влад, вас многие уважают, за то, что вы в публичной среде ни одного плохого слова не сказали про свою супругу, в отличие от неё. Держите свой статус порядочного мужика», - обращались к нему.

Пост Владислава появился вскоре после того, как стало известно, что Татьяна вернула девичью фамилию. Она стала Ким.