Уголовное дело было прекращено: боец MMA Якубов* отправился в зону СВО

Следствие пошло навстречу бойцу ММА Ильясу Якубову* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) и поспособствовало его отправке на фронт. Мужчина будет нести службу в зоне специальной военной операции, передает РИА Новости Спорт.

По данным СМИ, в отношении бойца было прекращено уголовное дело. Сначала Якубова* арестовали за оправдание терроризма: спортсмен тренировался под монологи террориста Шамиля Басаева. Однако потом статью переквалифицировали. Фигуранту вменили разжигание ненависти или вражды.

Это было необходимо сделать, чтобы отправить Якубова* на фронт. Сам спортсмен выразил желание пойти служить в зону СВО. После окончания срока он сможет выйти на волю.

Ранее сообщалось, что получивший 15 лет за коррупцию бывший мэр Владивостока отправится в зону СВО. До этого он просил о смягчении наказания, но получил отказ.

*признан террористом и экстремистом в России