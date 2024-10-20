Получил 15 лет за коррупцию: бывший мэр Владивостока отправится в зону СВО

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев уйдет на СВО. Осужденный за коррупцию чиновник отбывает наказание в колонии и планирует освободиться досрочно за службы на фронте.

По данным Telegram-канала Осторожно, новости, Пушкарев подписал контракт с Министерством обороны РФ. Летом он подавал документы о смягчении наказания на принудительные работы, но получил отказ.

Затем в колонии сменилось начальство. По новым правилам выйти на волю можно или по окончанию срока, или после службы в зоне спецоперации.

За коррупционные преступления Пушкарева приговорили к 15 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Ранее отбывающий пожизненный срок маньяк Федор Продан попросился на СВО. Он не захотел проводить последние дни своей жизни в колонии.