Удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ

Российский боец чудом спасся от украинского дрона. Он при столкновении с мужчиной не взорвался. Об этом сообщают Telegram-каналы.

В ряде СМИ появилось видео, на котором военнослужащий армии РФ смог избежать смерти при столкновении с дроном ВСУ. Военный эксперт Чингис Дамбиев опубликовал кадры и прокомментировал случившееся.

«Нашему бойцу очень сильно повезло. Вражеский FPV дрон не сработал после удара», — написал он в соцсетях.

В видео показан момент, когда украинский дрон летел прямо за бойцом. Мужчина пробовал убежать, но коптер догнал его, врезался в спину и сбил с ног. Дрон не взорвался, а отлетел в сторону. Боец же, отпрыгнувший во время удара, после этого встал на ноги и спокойно пошел дальше.

Ранее мы писали о том, что житель Подмосковья два раза сбил БПЛА из ружья. Житель со сломанной ногой услышал звук коптера и решил сбить его из ружья, потому что переживал за родных. Они проживали именно там, куда летел дрон. Выяснилась личность мужчины. Как оказалось, он – ветеран боевых действий в Чечне.