Участник захвата заложников в ростовском СИЗО дал показания на сотрудника ФСИН

Даниил Камнев, участвовавший в захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, дал первые показания против сотрудников изолятора, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В частности, он назвал имя сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, который продавал ему и сообщникам ножи и заточки за 5 тысяч рублей. Им оказался 28-летний начальник дневной смены. Сейчас в отношении него проводится проверка, и в итоге могут возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Также был допрошен новый фигурант дела - Малик Гандалоев, седьмой заключенный, которого задержали в начале бунта. Он остался в живых и дал подробные показания, как его сокамерникам удалось подготовить побег, сообщает Telegram-канал Mash.

Бунт в ростовском СИЗО произошел 16 июня. Тогда сообщалось о побеге шестерых заключенных, которые взяли в заложники сотрудников изолятора. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Террористы требовали автомобиль, чтобы покинуть территорию. Однако бунт был подавлен силовиками.

Сперва сообщалось, что в ходе штурма все террористы были убиты, но вскоре стало известно, что один смог выжить. Ему сделали операцию по трепанации черепа.