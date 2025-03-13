Убивший 20 человек Артур Рыно пытается отобрать пятилетнюю дочь у бывшей жены

Россиянин Артур Рыно, известный как основатель банды, которая в 2000-ых убила более 20 человек в Москве, намерен отобрать у своей почти бывшей жены их совместную пятилетнюю дочь. Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что в качестве аргумента он приводит якобы алкогольную зависимость супруги.

«Компромат на свою бывшую Артур Рыно собирал тщательно, словно готовился наперед. Убеждал суд, что она как мать не справляется со своими обязанностями и злоупотребляет алкоголем», — сказано в материале канала.

В то же время Валентина, мать девочки, полагает, что на самом деле ребенка хочет забрать бабушка по отцу.

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