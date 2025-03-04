«Лились слезы ручьём»: Нюша рассказала о переживаниях после развода с мужем

Нюша призналась, что ей понадобилась помощь специалиста после развода с мужем. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Певица Нюша в 2024 году развелась после семи лет совместной жизни с мужем Игорем Сивовым. Знаменитость рассказала, что тяжело переживала развод — она обращалась за помощью к психологу.

«Тогда я максимально почувствовала, как будто я в пелене. Как будто я перестала чувствовать своё сердце, потеряла честность с собой. Мне важно было, чтобы кто-то меня разбудил», — рассказала она.

По словам Нюши, в какой-то момент на нее свалилось слишком много проблем, с которыми она не могла справиться. Тогда ее эмоциональное состояние было подавленным.

«На какое-то время я потеряла позитив, который был со мной на протяжении жизни. Я окунулась в депрессию, стала какие-то вещи осознавать. В какой-то момент этого всего было много, и каждая новая информация меня пугала. У меня лились слезы ручьём», — вспомнила она.

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