Дарья Трепова* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), убившая военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, не выходит на связь с родными уже несколько месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Ее мать жалуется, что не получает писем, а о подозрении на раскол личности, депрессии и определении дочери в тюремную больницу при ИК-2 Мордовии узнает из новостей», — сказано в сообщении.

По данным источника, после получения 27-летнего срока девушка продолжала отправлять письма домой. Она обещала родным, что будет сообщать им о своем состоянии и местоположении, но перестала писать домой после того, как оказалась в больнице.

В августе Дарью Трепову* госпитализировали из-за сильной депрессии и раскола личности. В июле сообщалось, что девушка страдает психическим расстройством. К такому выводу психиатр пришел после анализа рисунков осужденной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что сидящий перед камином в Москве Борис Джонсон не потел.

*(внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)