У жены Башара Асада обнаружили рак

Асма Асад, супруга бывшего президента Сирии Башара Асада, переживает рецидив острой миелоидной лейкемии — рака крови. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, медики оценивают шансы экс-первой леди Сирии на излечение от болезни примерно как 50/50.

«Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50», — поделился один из источников, который контактировал с семьей бывшего сирийского лидера в Москве.

Отмечается, что Асма была изолирована в отдельном стерильном помещении, чтобы не допустить передачи ей инфекционных заболеваний. Жене Асада запрещено находиться в одной комнате с другими людьми. При этом известно, что в Москве за женщиной некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. По информации источников, родитель «разбит горем».

Супруга экс-президента Сирии проходит лечение от лейкемии минимум с мая текущего года. Асма прилетела в Москву за несколько недель до падения режима Асада и начала проходить лечение от рака в столице РФ. Также уточняется, что в 2018 году у нее нашли рак груди на ранней стадии, однако в январе 2019 года ей удалили опухоль.

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