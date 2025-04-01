У взятого в плен бойца ВСУ обнаружили согласие на пересадку органов в Канаде

У украинского военнослужащего Андрея Чемеры, взятого в плен российской армией, обнаружили письменное согласие на пересадку органов на Западе. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает НТВ.

«Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде», — приводит канал заявление ведомства.

При этом, как отмечается, сам украинец полагал, что носит с собой страховой полис. «Французский медицинский полюс… Перед тем как нас отправить, командир это выдал каждому», — рассказал он.

По словам Чемеры, командиры обещали своим подчиненным, что в случае ранения при наличии такого документа они попадут «в лучшие французские клиники».

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