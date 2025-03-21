Обсуждает донаты ВСУ: победительницу «Битвы экстрасенсов» Джулию Ванг обвинили в причастности к терроризму

Победительницей «Битвы экстрасенсов» Джулией Ванг заинтересовались правоохранители, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. На ведьму, которая сменила пол* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и стала Томасом Винзором-Ньютоном, заявил в полицию подписчик.

Стражам порядка сообщили, что Ванг ведет террористическую деятельность. Предполагается, что она вербует в свою группировку новых членов со всей России, а также обсуждает донаты ВСУ и якобы призывает устроить взрыв. Достоверна эта информация или нет — предстоит установить правоохранителям в ходе доследственной проверки.

Ванг одержала победу на 15-м сезоне телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». На проекте ведьма уверяла, будто бы она не человек, а «дух хаоса».

Ранее другой победитель шоу «Битва экстрасенсов» Алексей Похабов перестал заниматься эзотерикой. Дело в том, что он разочаровался в своем деле.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ