Россиянин Иван Сухов, который прославился на всю страну как многоженец и многодетный отец, готов к проверкам со стороны органов опеки. Так мужчина заявил в беседе с журналистами.

Историей Ивана заинтересовались специальные органы исполнительной власти страны. Но, судя по всему, главу нескольких семейств это не сильно испугало, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас Сухов живет вместе с тремя женщинами и 14 детьми в трехкомнатной квартире. Он содержит наследников и жен на 75 тысяч рублей в месяц. По словам мужчины, так можно жить, но люди этого не понимают.

«Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моём понимании люди жалуются, потому что детей у самих нет. За Родину не радеют, а я — за Родину! Вот народ рожаю, воспитываю их достойными людьми», — заявил Иван.

Ранее сообщалось, что житель Красноярского края признал вину в гибели четверых детей от дихлофоса. Он проигнорировал рекомендации производителя.