Рассказал журналистам: примет ли Владимир Познер участие в прямой линии с президентом России

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 19 декабря. В этот день россияне смогут задать вопросы главе государства. Издание «Абзац» решило поинтересоваться у известного журналиста и ведущего Владимира Познера, примет ли он участие в мероприятии.

Так, отвечая на вопрос, он заявил, что не сможет в этом году посетить прямую линию с Путиным. По словам Познера, он хотел бы задать вопрос российскому лидеру, однако не имеет такой возможности на этот раз.

Что касается главных вопросов россиян, то журналист не стал рассуждать на эту тему. Познер заявил, что не может раздавать советы другим.

«Давать советы другим — это совсем не моя компетенция, я этого делать не могу», — заверил журналист.

Ранее сообщалось, что Владимир Познер нашел новую работу в Италии. Журналист будет комментировать теннисный матч.