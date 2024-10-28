Пожилого жителя Макеевки в Донецкой Народной Республике нашли мертвым. По данным Telegram-канала Baza, перед этим мужчина поругался со своим сыном, который перешел на сторону ВСУ.

Несколько дней назад между 66-летним мужчиной и молодым человеком произошел телефонный разговор. Во время общения пенсионер поругался с сыном из-за его политических взглядов.

После этого мужчина, по данным СМИ, был не в себе и очень переживал. Вскоре стало известно о его смерти. Пожилого жителя республики нашли мертвым с огнестрельными ранениями. Помимо сына, у пенсионера остались две несовершеннолетние дочери. Он их взял из детского дома.

Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали наемника ВСУ, которым оказался правнук Эскобара. Он погиб на третий день пребывания в регионе.