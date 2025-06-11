«У нас много таких случаев»: в оскверненном ВСУ храме в Курской области замироточила икона

В храме Иоана Предтечи в селе Махновка, что в Курской области, который ранее осквернили боевики ВСУ, начала мироточить икона Богоматери. Об этом РИА Новости рассказал протоиерей Александр Зинченко.

«У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите? Тут уже задумаешься, почему это все происходило. Из глаз Божьей Матери истекает миро, плачет образ», — показал он образ Богоматери корреспонденту, которому удалось заснять необычное явление на видео.

Напомним, что данная церковь часто подвергалась осквернению со стороны ВСУ после вторжения последних в Курскую область. Боевики прострелили иконостас, нанесли многочисленные повреждения священным изображениям, а в алтаре безбожники и вовсе утроили отхожее место. Сам храм украинские военные использовали в качестве места для ночлега.

Церковь Иоана Предтечи далеко не единственное священное место, на которое покушались всушники. Так, по сообщениям протоиерея, обстрелам также подверглись практически все храмы Суджанского церковного округа, среди которых были и признанные объекты культурного наследия. Некоторые из них оказались разрушены, пишет издание.

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