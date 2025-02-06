У 18-летнего защитника «Зенита» Бардачева парализовало часть лица

18-летний защитник футбольного клуба «Зенит» Матвей Бардачев столкнулся с проблемой — у него парализовало часть лица. Об этом 6 февраля сообщил «Регнум».

В августе прошлого года Бардачев как арендованный игрок перешел в «Урал», где планировал играть до конца текущего сезона, и успел принять участие в шести матчах. Однако 30 января стало известно, что спортсмен покидает «Урал».

«Футболисту пришлось вернуться в Санкт-Петербург из-за неврологического заболевания, в результате которого у него парализовало часть лица. Решение о разрыве договора принимал президент „Урала“ Григорий Иванов», — сказано в материале агентства.

Как отмечается, в настоящее время Бардачев тренируется вместе с командой «Зенит-2». Клуб помогает ему с лечением.

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