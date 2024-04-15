«У меня нет стилиста»: Симоньян рассказала, почему носит одни и те же платья

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему носит одни и те же платья. Журналистка заявила, что у нее, в частности, нет стилиста.

В программе «Ч.Т.Д.» в Telegram-канале Кеосаян daily Симоньян рассказала: «Подписчики иногда меня пеняют, почему я все время ношу одни и те же платья. Поясняю: у меня, в отличие от других телевизионных женщин, как это принято на телевидении, нет ни стилиста, ни гардероба, который оплачивал бы этот телеканал. Потому что я сама возглавляю телеканал. И мне всегда казалось неприличным на бюджетные деньги самой себе покупать платья, хотя вообще-то так принято, потому что это же униформа, ты выходишь в этом в эфир. Поэтому я сама себе покупаю платья, ношу их годами. Ну что теперь делать, буду носить, сколько сносятся».

Симоньян сообщила, что платье, в котором она появилась в программе, принадлежит марке Dolce & Gabbana. Главный редактор RT добавила, что ему «лет 5-6».

Ранее Симоньян рассказывала, что могла оказаться в ресторане «Крокус Сити Холла» в момент теракта», но этого «чудом» не произошло из-за путаницы. Звонки о теракте стали поступать, как только она встретилась с коллегами в другом заведении. По поводу случившегося Симоньян заявляла, что «ангел-хранитель, конечно, есть».