«Ты молодец!»: Рамзан Кадыров публично обратился к Илону Маску
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил американского бизнесмена Илона Маска и признался, что его разработки помогают российским бойцам. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Лидер Чечни отреагировал на комментарий Маска, который опроверг информацию о дарении Кадырову автомобиля Cybertruck.
«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. <…> Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец!», — написал Кадыров.
Отдельно глава Чечни поблагодарил миллиардера за терминалы связи Starlink. «Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!», — добавил он.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал о получении электрического пикапа Tesla Cybertruck, подаренного Илоном Маском. Глава Чечни заявил о намерении использовать новую машину в зоне СВО, а также пригласил американского предпринимателя посетить Грозный.