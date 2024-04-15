Тверской суд отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня

Предприниматель Дмитрий Портнягин до 10 июня будет находиться под домашним арестом. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник сообщает, что обвинение просило удалить из зала жену и ограничить их общение. Суд отказал в этом.

На заседании сам предприниматель заявил, что в день рождения, который был 14 апреля (ему исполнилось 36 лет – прим.) он сидел в камере с человеком, убившим полицейского. Портнягин осознал, что не хочет двигаться в сторону криминала.

Как пишет ИА Регнум, адвокаты просили отпустить бизнесмена под залог. Речь шла о сумме в 10 млн рублей. Защитники утверждали, что она есть на счету супруги бизнесмена. Адвокаты просили об одной из трех мер пресечения: подписке о невыезде, запрете определенных действий и залоге.

Напомним, в отношении Портнягина и его жены Екатерины возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Пара погасила долг перед государством, однако дело не было прекращено.