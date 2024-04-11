Блогер Дмитрий Портнягин оперативно расплатился с государством и возместил ущерб на сумму более 124 млн

Блогер Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина расплатились с государством и полностью возместили ущерб по налогам в тот же день, когда стало известно о возбуждении в отношении них уголовного дела. Об этом вечером 11 апреля сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

На супругов, которые известны как блогеры и предприниматели, уклонившихся от уплаты налогов и легализовавших средства, вышли сотрудники СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД. Они установили факт преступления.

Следственный орган сообщил, что «оперативно удалось добиться полного возмещения ущерба».

Следователи установили, что преступление относится к 2018-2020 годам. Размер неуплаченного налога составил более 124 млн рублей. Более 91 млн получили некие юрлица. Штраф и пени за несвоевременную уплату налога составил 64 млн рублей. О прекращении уголовного дела в сообщении СК не говорилось.

Напомним, Екатерину Портнягину задержали по возвращении в Россию из ОАЭ, где семья проживала в последнее время. Ее супруг в это время находился в зоне СВО – он доставлял гуманитарную помощь. Блогер обещал, что сегодня же покроет задолженность. Портнягину могло грозить 10 лет лишения свободы.