Опубликовано 24 февраля 2025, 17:421 мин.
«Три вида. С икрой нет»: депутат назвал стоимость блинов в столовой Госдумы
Депутат Самокиш рассказал, что блины в столовой Госдумы стоят от 55 до 130 рублей.
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Стала известна стоимость блинов в столовой Госдумы. По словам депутата Владимира Самокиша, цена за порцию начинается от 55 рублей.
Подробности узнало издание «Абзац».
По словам парламентария, блины без начинки стоят 55 рублей, а с творогом и вишней – 130.
«Представлено только три вида блинов. Обещали, что завтра будет больше. С икрой нет… Черных тоже», - рассказал Самокиш.
По его словам, в основном в столовой обычные блюда, обедов за 150 рублей давно нет.
«Средний чек обеда в столовых сейчас 400–500 рублей», - поделился депутат.
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