«Три вида. С икрой нет»: депутат назвал стоимость блинов в столовой Госдумы

Стала известна стоимость блинов в столовой Госдумы. По словам депутата Владимира Самокиша, цена за порцию начинается от 55 рублей.

Подробности узнало издание «Абзац».

По словам парламентария, блины без начинки стоят 55 рублей, а с творогом и вишней – 130.

«Представлено только три вида блинов. Обещали, что завтра будет больше. С икрой нет… Черных тоже», - рассказал Самокиш.

По его словам, в основном в столовой обычные блюда, обедов за 150 рублей давно нет.

«Средний чек обеда в столовых сейчас 400–500 рублей», - поделился депутат.

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