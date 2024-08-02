Три мальчика и восемь девочек: жительница Приморья стала мамой в 11-й раз

В Приморском крае 36-летняя жительница поселка Новошахтинский стала мамой в 11 раз. Малыш появился на свет при помощи кесарева сечения.

Как пояснили в пресс-службе роддома № 3 Владивостока, многодетная мама родила третьего мальчика. Остальные дети в семье — девочки.

Малыш появился на свет 1 августа. Его вес составил 3 030 граммов, а рост — 50 см.

В анамнезе у женщины всего два кесаревых сечения. Остальные роды происходили естественным путем.

В родильном доме поздравили многодетную маму с очередным пополнением в семье.

«Восхищает, что у нее уже столько детей, и, судя по всему, она прекрасно справляется с этой ролью. Желаем здоровья и счастья всем членам семьи, а также легкости в уходе за новорожденным и старшими детьми!», — сказала главврач учреждения Светлана Сагайдачная.

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