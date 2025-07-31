Три года страдал от бессонницы: Дерипаска отсудил десятки млн рублей у Тинькова* за оскорбления в соцсети

Российский миллиардер Олег Дерипаска отсудил у банкира Олега Тинькова* (признан иноагентом на территории РФ) 40 млн рублей за оскорбительные комментарии в социальной сети, сообщает Telegram-канал Baza.

Олег Дерипаска подал в суд после того, как Тиньков* назвал себя в соцсети честным предпринимателем, а его - олигархом и вором. Миллиардеру эти замечания пришлись не по душе: он потребовал, чтобы бизнесмен удалил порочащую о нем информацию и выплатил 2 млрд рублей (1 млрд рублей — за моральный вред и еще 1 млрд — за репутационный). В суде адвокаты Дерипаски объяснили его высокие запросы тем, что их клиент три года подряд перечитывал оскорбления, и из-за этого страдал от бессонницы и проблем со здоровьем.

В итоге суд Краснодарского края взыскал с Тинькова* 20 млн рублей, но это решение отменил Верховный суд по жалобе банкира. Причиной стало обращение Дерипаски не в ту инстанцию.

Дело перенаправили в Реутовский суд Москвы, который согласился взыскать с банкира 40 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба, а в остальном отказал. Адвокаты Тинькова* намерены обжаловать это решение.

Напомним, в сентябре прошлого года Олег Тиньков* впервые стал дедушкой - у его дочери Дарьи родился сын. С начала спецоперации на Украине бизнесмен отказался от российского гражданства и уехал жить за рубеж.

*признан иноагентом на территории РФ