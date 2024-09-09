Мотивация жить дальше: победивший лейкемию Олег Тиньков* впервые стал дедушкой

В семье победившего лейкемию предпринимателя Олега Тинькова* (признан иноагентом на территории РФ) случилось радостное событие. 56-летний бизнесмен впервые стал дедушкой — его дочь Дарья родила сына.

Предприниматель опубликовал снимок с дочерью, ее мужем и внуком на своей страничке в социальных сетях. Родные Тинькова* стоят на пляже и улыбаются. Сам Олег выглядит также счастливым на кадрах.

Малыша назвали Бруно. Он оказался многонациональных кровей — мальчик на четверть эстонец, канадец, британец и русский.

Тиньков* поблагодарил родителей за внука, отметив, что теперь у него появилась огромная мотивация жить дальше.

«Огромная мотивация продолжать выживать после лейкемии», — написал он.

Предприниматель надеется еще увидеть внуков, добавив, что жизнь продолжается.

В 1989 году основатель «Тинькофф банка» во время учебы в институте познакомился со своей будущей женой — эстонкой Риной Восман. После 20 лет совместной жизни они расписались. У них родилась дочь Дарья, сыновья Павел и Роман.

В 2020 году Тиньков* рассказал, что у него выявили рак, на тот болезнь была на второй стадии. Бизнесмен проходил терапии, чтобы поправиться, но спасением для него стала операция по пересадке костного мозга. После нее у предпринимателя началась ремиссия.

Напомним, ранее Олег Тиньков* посоветовал Павла Дурова слить переписки пользователей Telegram.

*(признан иноагентом на территории РФ)