Тревожатся даже соратники: состояние Джо Байдена вызывает опасение у всех

Президента Соединенных Штатов Джозеф Байден намерен стать главой страны во второй раз. Однако его состояние здоровья вызывает опасение. И если раньше в возможности нынешнего лидера вновь занять руководящий пост сомневались лишь противники этой идеи, то теперь в нее все меньше верят даже соратники демократа, пишет Axios.

Байден недавно сделал заявление, что его не получится выдавить из президентской гонки. Тем не менее слова лидера больше не внушают доверия администрации Белого дома и избирательному штабу.

«Все несчастны, а советники высокого ранга — словно полная черная дыра», — сказал один из американских чиновников из резиденции в Вашингтоне.

Единственное, что может хоть как-то укрепить дух демократов, это демонстрация президентом способности вести нынешнюю избирательную кампанию, заявили в партии.

Ранее американский ведущий посоветовал Джо Байдену убить Дональда Трампа. Он назвал миллиардера национальной угрозой.