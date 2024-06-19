Северокорейская певица исполнила Владимиру Путину и Ким Чен Ыну хит SHAMAN

Северокорейская певица исполнила для президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына песню SHAMAN «Встанем».

Соответствующие кадры привел Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Главы двух стран посетили концерт в Пхеньянском доме спорта. Перед началом мероприятия включили гимны России и КНДР.

На концерте звучали отрывки песен SHAMAN, Григория Лепса, Олега Газманова, группы «Любэ». Главам государств исполнили хиты «От Волги до Енисея», «Встанем», «Родина-мать».

Прозвучало попурри композиций, включая «С чего начинается Родина», «Катюшу», «Нам нужна одна победа». Участники концерта исполняли песни на русском и корейском языках, пишет РИА Новости. Также звучали корейские композиции.

Напомним, Путин приехал в Пхеньян 18 июня для встречи с лидером КНДР. Ким Чен Ын назвал российского президента самым дорогим другом корейского народа.