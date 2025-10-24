Тренд на усталость: молодые девушки специально рисуют круги под глазами

Новый необычный тренд набирает популярность среди молодежи. Вместо того чтобы маскировать темные круги под глазами, представители поколения Z начали их рисовать, объявив уставший вид новой эстетикой. Об этом сообщает mk.ru.

Молодые люди, в основном девушки, сознательно наносят темные тени и карандаши в области под глазами, чтобы создать эффект недосыпа и изможденности. По словам визажистов, тренд уже получил название Sickcore или Tired Aesthetic.

Психологи объясняют, новая мода – бунт против навязанных фильтрами и соцсетями безупречных стандартов. Поколение, выросшее в эпоху цифровой гламуризации, через такой макияж демонстрирует принятие своих «неидеальностей».

Более того, эта эстетика перекликается с персонажами из аниме или инди-фильмов. Герои с темными кругами под глазами, такие как Кагэяма из «Моб Психо 100», воспринимаются молодежью как более глубокие и эмоционально насыщенные.

Несмотря на кажущуюся простоту, создание такого образа требует сноровки. Как пояснила визажист Ирина, для эффекта естественных, но выразительных кругов необходима база (праймер или корректор), рассыпчатые тени холодных оттенков (серые, лиловые, коричневые) и тщательная растушевка по нижнему веку. Финишный этап — закрепление пудрой для долговечности.

Ключевое отличие от настоящих кругов — контроль и симметрия. Нарисованные тени можно стереть в любой момент, в то время как с реальными многие годами борются с помощью консилеров.

Пока подростки обходятся подручными средствами — карандашами и тенями, — но в бьюти-сообществах уже ожидают появления специализированной косметики для создания «уставшего» образа.

Ранее мы писали о том, можно ли делать макияж усопшим.