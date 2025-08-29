Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий в беседе с «Абзацем» заявил, что нет ничего страшного в макияже для покойника. Родственники усопшего имеют полное право придать ему более презентабельный вид.

По словам иеромонаха, в среде священнослужителей есть две точки зрения на этот вопрос. Согласно одной из них, макияж допустим при приготовлении усопшего к похоронам. Однако некоторые церковники считают, что косметика выглядит на покойных христианах вульгарно.

«Единого мнения у Церкви в этом плане нет, потому что это вообще не дело Церкви. Там же не говорят, как правильно завязывать шнурки. Люди вольны сами решать, делать макияж покойному или нет. Кто-то ведь не просто красит, а реставрирует лицо, если оно было сильно искажено из-за болезни или после аварии, например», — заявил клирик.

Ранее в РПЦ заявили, что страшные преступления происходят от неверия. Епископ Питирим привел в пример женщин, которые совершают аборты.